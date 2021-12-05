Sinop'ta bulunan cesedin sel felaketinde kaybolan kişiye ait olduğu belirlendi

Sinop'un Türkeli ilçesi sahilinde bulunan cesedin, 11 Ağustos’ta Kastamonu Bozkurt'ta meydana gelen sel felaketinde kaybolan Orhan Kalabalık'a ait olduğu belirlendi.

Haber Merkezi

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyü Helaldı Limanı yakınlarında bir vatandaş tarafından bulunan ve yetişkine ait olduğu öğrenilen cesedin kimliği belirlenmesi için gönderildiği Trabzon Adli Tıp Kurumundan DNA örneği ile karşılaştırılarak kimlik tespiti yapıldı.

Buna göre, 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde Hamdi Kalabalık tarafından Bozkurt ilçesinde kaybolduğu bildirilen Orhan Kalabalık'a ait olduğu tespit edildi. 

Orhan Kalabalık'ın Bozkurt ilçesinde kuaförlük işi yaptığı ve sel felaketinde kaybolan 8 kişiden biri olduğu öğrenildi. (İHA)

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