Sinoplu kasap: Alım gücü çok düştü, insanlar gelip 10 liralık kıyma istiyor

Ete yapılan son zamların ardından Sinop’ta kıymanın kilosu 240 TL’den 270 TL’ye yükseldi. Sinoplu kasap Orhan Vural Yalnız, "Biz, bu sene ramazan ayında para kazanmadan çalışıyoruz. İnsanlara hizmet veriyoruz. İnsanlar zaten alamıyor, zaten et yiyemiyor. Bazı insanlar gelip 10 liralık kıyma istiyor. Utandığımıza veremiyoruz. Kıymayı teraziye koyuyoruz, 100 gram geliyor. 100 gram, zaten 27 lira tutuyor. Bunun 10 lira olma şansı yok. O duruma geldik" dedi.

ANKA'dan Mustafa Uslu'nun haberine göre Sinop’ta hem kasaplar hem de hem de müşteriler et fiyatlarındaki artışa tepki gösterdi. Kasap Orhan Vural Yalnız, şunları söyledi:

'Orta kesim denen bir şey kalmadı'

"İnsanların alım gücü çok düştü. Geçen sene kıymanın kilogramı 100 liraydı, bu sene 300 lira oldu neredeyse. Üç katına çıktı. O yüzden alım gücü çok düştü. İnsanlar bu sene ramazan ayında et yiyemiyor. Son zamla birlikte 240 liradan 270 liraya çıktı. Bizim alışımıza göre normalde 240 liradan 300 liraya çıkması lazım. Bizim alışımıza 50 lira civarı zam geldi, ama biz bunu 30 lira olarak yansıtabildik. Çünkü insanların alım gücü zaten yok. Biz, bu sene ramazan ayında para kazanmadan çalışıyoruz. İnsanlara hizmet veriyoruz. İnsanlar zaten alamıyor, zaten et yiyemiyor. Bazı insanlar gelip 10 liralık kıyma istiyor. Utandığımıza veremiyoruz. Kıymayı teraziye koyuyoruz, 100 gram geliyor. 100 gram zaten 27 lira tutuyor. Bunun 10 lira olma şansı yok. O duruma geldik. Artık bir alan var, bir de alamayan var. Orta kesim denen bir şey kalmadı. Bir parası olan var, bir de parası olmayan var. Artık o duruma geldik. O yüzden, ülkenin bu şekilde gidişatı çok iyi değil. Biz, şu anda para kazanmadan iş yapıyoruz. Bugün dana karkasın kilogramı, kemikli alışımız 210 lira. Bunu biz kemiğinden sıyırıyoruz. Yüzde 20 fire veriyor. KDV’si, stopajı, katma değeri derken bir dünya vergi ödüyoruz. 262 liraya bize tekabül ediyor şu anda. 262 liraya gelen bir hayvanı 270 liraya satıp para kazanacağız diye temennimiz yok. Durum bundan ibaret. Dükkan masrafları, elektrik, su, buzdolapları faturaları zaten çok ağırlaştı. Elektrik faturası zaten belimizi büküyor. Aylık 15 bin lira elektrik giderimiz var. Yaz mevsiminde 25 bini buluyor. Biz, ancak kendimizi çeviriyoruz. Kasapların da durumu iyi değil kısacası. Dışarıdan bakıldığında herkes kasaplara suç buluyor. Zammı bizim yaptığımızı sanıyorlar, alakası yok. Biz, nasıl alıyorsak o şekilde satıyoruz."

Eskiden 1 kilo alanlar şimdi 300 gram alıyor

Kasap İbrahim Arslan da şöyle konuştu:

"11. aydan sonra yaklaşık üç defa zam yaptık. Her biri farklıydı. Bir tanesi 20 lira oluyor, bir tanesi 25 lira oluyor. Ahırcının yaptığı zamma göre kasabın da satış zammı değişiyor. Son güncelleme ile beraber bizim bu bölgede 270 lira kıyma oldu. 230 lira da kemikli et oldu. Doğrusunu söylemek gerekirse burada ahırcıyla müşteri arasında kasap kalıyor. Ama maalesef ahırcının yaptığı zamla beraber bizim yapmış olduğumuz zam eridi gitti. Kemikli et bazında bakıldığı zaman, kesim fiyatlıyla satış fiyatı eridi diyebilirim. Arada bir şey kalmadı çünkü. İnanın, günü kurtarmaya oynuyoruz desek yeri var. İnsanların alım gücü, satışımız düştü. Bunu bütün kasap arkadaşlarım da söyler. Tüm sektörlerde bildiğim kadarıyla bu böyle. Biz, fırıncı ve esnaf arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Onlar da aynı şeyden şikayetçi. İnsanlar eskiden 1 kilo alırdı, dolaplarına koyardı. Bugün, ne kadar ihtiyaçları varsa o kadar alıyorlar. 300 gram ihtiyacı varsa 300 gram alıyor. Artacak kadar alamıyorlar artık. Biz zamma geçtiğimiz zaman sürekli müşteriden tepki alıyoruz."

Müşteri İsmail İstankol, "Çok ağır zamlar geldi. Bu zamlar bizim de belimizi büküyor. Daha üç ay önce 125 liraya kıyma alırken bugün 270-280 liraya kıyma alıyoruz. Biz de ticaretle uğraşıyoruz. Bunları işleyip müşteriye satıyoruz. Bizim de her geçen gün işlerimiz düşmekte" diye konuştu.