SGK çalışanları tam gün iş bırakıyor: 'Emeğimizin karşılığını istiyoruz'

Halihazırda yetersiz personelle çalışan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekçilerinin omuzlarına emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve borç yapılandırma kapsamında binlerce evrak daha yüklendi. İş yüklerinin arttığını, açlık sınırında ücretlere mahkum edildiklerini söyleyen SGK çalışanları birçok ilde eylem kararı aldı.

Büro-İş Sendikası öncülüğünde önce iş yavaşlatma ardından da yarım gün çalışma eylemleri yapan emekçiler, maaş artışı, ikramiye, 3600 ek gösterge gibi talepler başta olmak üzere haklarını alabilmek için yarın tam gün iş bırakacak.

Taleplerini, eylemlerini ve çalışanların yaşadığı sıkıntıları Büro İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi'yle konuştuk. Mevcut iş yükünün artışı nedeniyle geç saatlere kadar hatta hafta sonu bile çalışmak zorunda kaldıklarını belirten Hamzaçebi, "Antalya'da iki arkadaşımız kalp krizi geçirdi. Arkadaşlarımız artık bu tempoya dayanamıyor" dedi.

'Bu iş yükü ve maaşlarla devam edilemeyeceği zaten belliydi'

Eylem kararını nasıl aldınız?

Her şey 13 Ocak'tan itibaren SGK çalışanı bir arkadaşımızın, üstelik kendisine ait olan klavyesinin iş yüküne dayanamayıp bozulmasıyla başladı. Bu iş yüküyle, psikolojik baskıyla, maaşlarla devam edilemeyeceği zaten belliydi. O günden bu yana kademe kademe kamuoyunu da bilgilendirmeye çalıştık. Ancak artık bıçak kemiği kesmeye başladı ve biz iş bırakmak zorunda kaldık.

'Artık kiraları yetiştiremiyoruz, evlerini birleştirmeye başlayanlar var'

Temel talepleriniz neler?

Meclis'i bir anda kapatabilirler. Arka arkaya torba yasalar konuşuluyor. Bu kadar emek gösteren, devlete para toplayan SGK çalışanları. Tüm bütün birinci dereceye düşen çalışanlara 3600 ek göstergeyi istiyoruz. Başka iş kollarında 2 yıllıklara bile veriliyor. Bunun yanında SGK'da iki tane brüt asgari ücret tutarında iki ikramiye vardı, onları da istiyoruz. 666 sayılı KHK'yla beraber kaldırıldı bu. Anayasa Mahkemesi iptal ettiği halde onu vermiyorlar.

Ayrıca kira yardımı konusu var. Bordrosunda 11 bin 300 lira yazan biri üstelik de İstanbul gibi yerde nasıl kira ödeyebilir? Artık kiraları yetiştiremiyoruz, arkadaşlar evlerini birleştirmeye başladı. Bekar arkadaşlar 3-4 kişi kalmaya başladılar, öğrenci gibi. Büyükşehir farkı da var. Mesai saat ücretinin en az 100 lira net olması lazım. Şu anda 23-24 lira civarında. Bu artık bırakın iftarı, yemeği karşılamayı, yol parasını bile karşılamıyor. Arkadaşlarımız çok zor durumda gerçekten. Sözleşmeliden geçenleri düşünürsek en düşük maaş 10 bin 500'e kadar iniyor. Ortalaması 11 bin kadar. En eski çalışanlar yaklaşık 13 bin lira kadar alabiliyor.

'Antalya'da iki arkadaşımız iş yükü nedeniyle kalp krizi geçirdi'

Eylemleri kademeli olarak başlattık. Artık sesimizi duyurmamız lazım. Antalya'da iki arkadaşımız iş yükü nedeniyle kalp krizi geçirdi. Arkadaşlarımız artık bu tempoya dayanamıyor, ilaç kullananlar var. Çok yoğun stres altındalar. Hafta sonu bile dairede yatıp kalkıyorlar neredeyse. Akşam 21-22'ye kadar çalışanlar oluyor. Fazla mesai farkları bile ödenmiyor.

Dün 'SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai verileceği haberleri' gündeme geldi. Bu düzenlemeyle ilgili ne dersiniz?

Aylık 2 bin 550 liraya kadar fazla mesai ücreti alınabilecekmiş. O kadar mesai alan kimse yok ki zaten! Aylık 50 saat o da net 24 liraya denk gelir yani alınabilirse bin lira civarında oluyor. Ayrıca bu pansumanlar bizim sorunlarımızı da çözmüyor.

'Arkadaşlarımızın haklarını istiyoruz'

Yarınki iş bırakma eylemi öncesi ne söylemek istersiniz?

1 saat geç bilgisayarı açmayla başladık, sonra geç işbaşı yaptık. Çarşamba öğleden sonra yarım gün iş yavaşlattık. En son da yarın tam gün iş bırakacağız. Çalışan arkadaşlarımız ilgili. Sendikasızlar bile katıldı. Emeğimizin karşılığını, arkadaşlarımızın haklarını istiyoruz. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu durum mesai saati ücretini artırmayla çözülecek bir şey değil. Yarın saat 12.45'te İstanbul'da Şişli SGM'nin önünde buluşacağız.