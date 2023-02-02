SGK'da örgütlü sendikalar emekçilerin iş yükünün artması nedeniyle eylem kararı aldı

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) örgütlü olan Büro-İş, Yurt-Sen, Büro Ailesi Sendikası (BAL-SEN), Bağımsız Büro-Sen, Büro Hak-Sen, Şehit Gazi-Sen Büro, Adalet Sen, Savunma, Büro ve Devlet Hizmetleri Sendikası (SAVDES SEN) ve Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen), emekçilerin iş yükü altında ezildikleri gerekçesi ile taleplerinin karşılanması için yarın iş yavaşlatma kararı aldığını duyurdu.

Sendikaların ortak kararı ile yapılan yazılan açıklamada şunlar kaydedildi:

'Sorumlular ne kadar netse haklı taleplerimiz de o kadar net'

“Ülkemiz, sonuçları gitgide ağırlaştığı ekonomik krizin pençesinde. Yoksulluk sınırının 29 bin liraya yaklaştığı 2023 yılında milyonlarca emekçi gibi biz SGK çalışanları da neredeyse açlık sınırında yaşamaya mahkûm edildik.

Günden güne yoksullaşmamızın müsebbibi olan Memur-Sen, yüzde 25 oranında zam ‘müjde’ olarak sunulurken yine kuruluş amaçlarına göre hareket etmiş ve verilen bu sefalet zammını avuçlarını patlatırcasına ayakta alkışlamıştır. Açıklanan zamlara karşı gelen tepkiler üzerine iktidar tarafından ‘verilen’ ilave yüzde beş zam oranının da yeterli olduğunu Memur-Sen Konfederasyon Genel Başkanı Ali Yalçın bizzat beyan etmiştir. Bugün ise yaşadığımız hak kayıplarımızın asıl sorumluları, SGK çalışanlarının yıllardır süren sorun ve beklentilerini çözeceklerini iddia etmektedirler. Sorumlular ne kadar ortada ve net ise haklı taleplerimiz de bir o kadar net! Ve biz, tartışılmayacak kadar net olan bu taleplere sırt çevirmeyeceğiz!

'Bu bir uyarıdır'

Elimizden alınanlar ile hakkımız olanı almak adına 3 Şubat Cuma Günü iş yavaşlatma kararı alıyoruz. Bu bir uyarıdır! Eğer bir sonuç alamazsak, EYT müracaatlarının ilk günü SGK’larda iş bırakacağımızı ilan ediyoruz. Temel haklarımız için dayanışmayı daha da arttırmak için; Yaşasın Sınıf Dayanışması, Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!”

SGK'da örgütlü sendikaların talepleri

Sendikalar tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada talepler şöyle sıralandı: