'EYT düzenlemesi yürürlüğe girdiği zaman 2,2 milyon kişi hemen emekli olabilecek'

Milyonlarca EYT’liyi ilgilendiren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülüyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Kürşad Arat’ın Komisyon’a sunduğu etki analizine göre; yaş şartının kaldırılmasıyla birlikte, prim gün sayısını tamamlayan 2,2 milyon kişi, teklif yürürlüğe girer girmez hemen emekli olabilecek. Emekli olacak EYT'lilerin 1,7 milyonu işçi, 89 bini kendi nam ve hesabına çalışan esnaf gibi 4B’liler, 496 bini ise memur olduğu ifade edildi.Teklif mart ayında yürürlüğe girerse hemen olacak 2,2 milyon kişinin kamuya bu yılki toplam maliyeti 194,4 milyar lira olacak. SGK, çalışan EYT’lilerin emekli olması nedeniyle bu yıl 45,5 milyar lira prim kaybı yaşayacak.

EYT düzenlemesinden yararlananların tamamının çalışmaya devam etmesi durumunda kamuya 10 aylık maliyeti 6,3 milyar lira, yüzde 75’nin devam etmesi durumunda ise 4,7 milyar lira olacak. Ayrıca 3,5 milyonu işçi, 619 milyonu 4B’li, 669 bini memur olmak üzere emekli olmayı bekleyen 4,8 milyon kişi daha var.

Emekli ve yaşlılık aylığı bağlananların en son çalıştıkları iş yerlerinde çalışmaya devam etmeleri halinde, bu sigortalıları istihdam eden işverenlere 5 puanlık sosyal güvenlik prim desteği verilecek. Bu desteğin Hazine’ye ek yük getirmeyeceği öngörülüyor.

Analizde, EYT'lilerin yaş ortalamasına ilişkin, "2,2 milyon sigortalının ortalama yaşı 48,5 ve ortalama emekliliğe kalan süresi ise 6,3 yıldır. Ülkemizde mevcut durumda yıl içinde emekli olanların ortalama yaşı kadınlarda 54,1, erkeklerde ise 54,3’tür. Hemen emekli olabilecek 1,7 milyon işçinin yaklaşık yüzde 87’si (1,4 milyon) aktif çalışma hayatında yer almaktadır" denildi. (ANKA)