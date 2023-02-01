Erdoğan canlı yayında açıkladı: EYT'lilerin ilk maaşı ne zaman yatacak?

Milyonlarca kişinin uzun süredir merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin detaylarının belli olmasının ardından, milyonlar EYT'nin yasalaşmasını ve ilk maaşlarını almayı bekliyor.

Canlı yayında yaptığı açıklamalarında EYT konusuna da yer veren AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT'lilerin ilk maaşlarını alacağı tarihe ilişkin de açıklama yaptı. Erdoğan EYT'lilerin ilk maaşını şubat ya da martta alabileceğini söyledi.

Erdoğan, "Bu konuda çok kapsamlı bir çalışma yürütüldü, teklif meclise sunuldu. Yarın görüşülmeye başlanacak. AK Parti olarak bir an önce yasalaştırarak, müjdeli haber vermek istiyoruz. İlk maaş Şubat veya Mart'ta verilebilir. İşi geciktiremeyelim, bir an önce bitirelim dedik" ifadelerini kullandı.