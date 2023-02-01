Erdoğan: Kalleşçe astıkları Menderes'in şimdi de sloganını çalıyorlar, bunun adı hırsızlıktır

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, TRT ortak yayınında açıklamada bulundu.
Erdoğan'ın satır başları şöyle:
- Kalleşçe astıkları Menderes'in şimdi de sloganını çalıyorlar, bunun adı hırsızlıktır.
- Türkiye Yüzyılı, Türkiye'nin son dönemde elde ettiği güç ve birikimle dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olacağı dönemin adıdır.
- Bir partinin bir adayın ayinesi iştir. Kampanyaya bakılmaz. Bizim yaptıklarımızı 20 yıldır halkımız görüyor. Varsın birileri masa başında karalanmış kampanyalarla göz boyamaya çalışsın. Mesajımız net. 20 yıl boyunca fevkalade başarılara imza attık. Türkiye Yüzyılı, Türkiye'nin son dönemde elde ettiği güç ve birikimle dünyanın önde gelen ülkelerden biri olacağı dönemin adıdır. İnanıyorum ki milletim yine AK Parti diyecek yine Cumhur İttifakı diyecek.
'Astıkları Menderes'in sloganını kullanıyorlar'
- Astıkları Menderes'in sloganını kullanıyorlar. Bunların istismar etmedikleri ne kaldı. Adnan Menderes partisi CHP'nin tek partili dönemine istinaden yapmıştı.
- Binalara slogan asmakla olmaz. Önce milli iradeye saygılı olmayı öğrenin.
'Bunlara altı değil yedili masa diyelim'
- Bunlara altı değil yedili masa diyelim. Nerede malum parti. O da masanın altında. Kendilerince kapalı kapılar ardında toplanıp dağılıyordu. Seçim tarihi vermezsek bunların aday çıkarmaya niyetleri yoktu. Onlar için adayın kim olduğu önemli değil, onlar yedisinin elinde kukla olacak birini arıyorlar.
- Bunların hiçbirisinin Anayasa'nın 101'inde veya diğer maddelerinde bir yeri yok. Biz bu adımları atarken bunların aklı neredeydi. Biz cumhurbaşkanı adayıyken akılları neredeydi? Milletimiz bizi Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk Cumhurbaşkanı yaptı. Adaylık önünde hiçbir engel yok. Bunlar sandıktan ümidi kesenlerin suyu bulandırma çabaları.
'Üçüncü kez adaylık Anayasa'ya uygun'
- Üçüncü kez adaylık Anayasa'ya uygun. Bunlar suyu bulandırma çabasıdır. Milletimiz bizi inşallah cumhurbaşkanı da seçecek.
- Yeniden adaylık önünde hiçbir engel bulunmuyor. Hukuka da anayasaya da uygun. Bunlar sandıktan ümidini kesenlerin başvurduğu 'suyu bulandırma' çabalarıdır.
'Yedili masada IMF'le görüşme yapanlar var'
- Benzerlik değil, koalisyon dönemine dönüş olacak. Bu masa müdavimleri erken başladı ağlamaya. Bunların millet için bir derdi yok. Bunların tek derdi, kendi kuklamızı cumhurbaşkanı yapabilir miyiz, şu bakanlığı kapabilir miyiz? Tüm bunlar amaçlarının hizmet değil rant olduğunu gösteriyor.
- Yedili masa içerisinde olanlardan, şu anda otellerin lobilerinde IMF'le görüşme yapanlar var.
'Çankaya Köşkü boş durmuyor'
- Şu anda biz Çankaya Köşkü'nde bu programı yapıyoruz. Mustafa Kemal tarafından devletimize kazandırıldı. Mevcut haliyle üç bölümden oluşuyor. Cumhuriyetin ilk yıllarından kalma kullanımı olmayan tarihi değeri olan binalar bulunuyor. Yeni sistemle 9 politika kurulu burada görev yapıyor. Burası boş durmuyor. Birçok resepsiyonu burada gerçekleştiriyoruz. Yeni dönemdeki canlı televizyon programlarını buradan gerçekleştirdik. Tarihi ve anlamına yakışır bir şekilde cumhurbaşkanlığı tarafından kullanılıyor.
'Cumhur İttifakı asla gizli pazarlıklar üzerine kurulu değildir'
- Cumhur İttifakı'nın yaslandığı değerlere inanan ve saygı gösterenlerle yol yürüyebiliriz, yeni gelişmeler olursa bunu da olumlu karşılarız.
- Cumhur İttifakı asla gizli pazarlıklar üzerine kurulu değildir.
- Yarın da Devlet Bey'i evinde ziyaret edeceğim.
'Temennimiz referanduma gerek kalmadan bu konuyu çözmek'
- Başörtüsüne yaptığımız düzenlemelerle partimiz kapatılmak bile istendi. O zaman CHP AYM'ye götürenler arasında başı çekti. Bay Kemal'in de imzası vardı.
- Hiçbir zaman sandıktan kaçan olmadık. Sandıktan çıkan sonuca hep saygı duyduk. Temennimiz referanduma gerek kalmadan bu konuyu çözmek.
- Aile kurumumuzu güçlendireceğiz, koruyacağız. LGBT şu bu hayır. Bu milletin kutsal değeridir aile.
'Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak'
- Gençliği seçimlerin kilit kitlesi olarak değil, yol arkadaşı olarak görüyoruz.
- Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak.
EYT düzenlemesi
- AKP olarak bir an önce teklifi yasalaştırmak istiyoruz.
- İlk aylıklar şubat veya mart ayında bağlanabilir.
- Bu konuda çok kapsamlı bir çalışma yürütüldü, teklif meclise sunuldu. Yarın görüşülmeye başlanacak. AK Parti olarak bir an önce yasalaştırarak, müjdeli haber vermek istiyoruz. İlk maaş Şubat veya Mart'ta verilebilir. İşi geciktiremeyelim, bir an önce bitirelim dedik.
'Faiz sebep, enflasyon sonuçtur'
- Faiz indirmeye devam edeceğiz.
- Faiz sebep, enflasyon sonuçtur. Buna inanmayanlar olabilir. Ben böyle inanıyorum.
- Dünyada faizi sürekli yükselttiler ben de tam aksine faizi indirme gayreti gösterdim. Bunu daha da düşüreceğiz. Buna inanmayanlar olabilir ama ben inanıyorum. Benim alanım da ekonomi. Enflasyon düşüyor daha da düşecek.
Sosyal konut projesi
- İkinci el konutlarla ilgili bir çalışma yapılacak, planlama devam ediyor. Önceliği ilk evini alacak vatandaşlarımıza vermek istiyoruz. Bu seçim sonrası atılacak bir adım. 'Alt gelirliyi ev sahibi yapacağız' dedik, iki yıla evler teslim edilmiş olacak. Orta gelirlileri ev sahibi yapacağız dedik, kampanyayı yaptık. İhtiyaç halinde yeni projeleri de hayata geçirmekten geri durmayacağız. Sosyal konut, vatandaşlarımıza ayrı bir gurur ve özgüven getirdi. En son Manavgat'ta konut teslim törenini yaptık, herkes 'bunu beklemiyorduk' dedi.
- İkinci el konutlarla ilgili destek olmak için ayrıca bir çalışma yapılacaktır. Önceliği ilk evini alacak vatandaşlarımıza yeni konut arzını veriyoruz. 12 ilde Roman vatandaşlarımıza özel konut yapıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut kampanyasını biz yaptık.
Karadeniz'de bulunduğu belirtilen doğalgaz
- 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazının milletimizle buluşması için tüm çalışmalar devam ediyor. Sahadaki çalışmalar, 3 ana bileşenden oluşuyor. Birincisi deniz tabanı üretim tesisleri, iki kara işleme, 3 botu hatları. Sahada 10 bin kişi çalışıyor. Denizde ise 50'den fazla gemi operasyonunu sürdürüyor. Denizin 2200 metre altında yürütülüyor. Kuyu başı ekipmanı gibi devasa yapılar deniz tabanına indirilmeye başlandı. Testler de yapıldı, yoğun bir çalışma Filyos'ta devam ediyor.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği
- İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz, Finlandiya'yı farklı değerlendiriyoruz.
- İsveç'in özür dilemesi işi bitirmiyor. Bize 120 teröristi iade edin ama İsveç bu konuya "anayasa değişikliği yaptıktan sonra süreci işleteceğiz" dedi.
- Son gelişmeler nedeniyle İsveç heyetinin ziyaretlerini ertelemek zorunda kaldık. Mutabakat zaptı bizim yol haritamızdır. Buradaki taahhütlerin eksiksiz yerine getirilmesi önceliğimizdir.
- Kutsal kitabımıza karşı İsveç'in sessiz kalmasını kabul etmiyoruz. İslam karşıtı eylemlere bunların duyarsız kalması neyle izah edilebilir. Bu bir nefret suçudur. İsveç'in bunu bir an evvel halletmesi lazım. İsveç'in ve Finlandiya'nın taahhütlerine uymasını bekliyoruz. An itibariyle İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz. Finlandiya'nın durumunu ayrı tutuyoruz.
Suriye
- Terörle mücadelemiz Suriye’nin toprak bütünlüğüne de katkıda bulunuyor. Rejim bunun farkına varmalı. Suriye’nin geleceğinin ipotek altına girmemesi için terör örgütlerinin tutumuna karşı mücadele edilmeli. Biz Suriye’nin kuzeyinde tavizsiz yolumuza devam ettik.
- Kademeli dediğimiz olayda da Rusya-Türkiye-Suriye olarak üçlü bir toplantı düzenleyelim ve istihbarat örgütlerimiz bir araya gelsin ardından savunma bakanlarımız bir araya gelsin bu işin başarıyla sonuçlanmasıyla da dışişleri bakanları bir araya gelsin, nihayetinde de liderler bir araya gelsin. Bu gelişmelerden de İran’ı haberdar edelim dedik. Biz her anlamda ulusal güvenliğimizi koruma anlamında gereken önlemi alırız.
- Geri dönüşlerin güvenli olması gerekiyor. Biz o briket evleri boşuna yapmadık. İstedik ki gönüllü dönüşler başlasın ve Suriye’de BM ilkeleri temelinde geri dönüşlerin sağlanması için şartların oluşturulması gerekiyor. Bu da başladı. Şu anda 400-500 bine yakın mülteci Suriye’ye dönmeye başladı.
Ukrayna savaşı
- Ukrayna'ya tankların gönderilmesi 'bir çözüm unsurudur' diyemem. Bunların hepsi riskli ve özellikle biraz da silah baronlarının işine yarıyor.
- Rusya ve Ukrayna liderleriyle ihtiyaç anında sık sık görüşüyorum. Lider diplomasisi dediğim bu görüşmelerde onlar da arzulu. Bu görüşmeleri yapmazsak netice almamız mümkün değil. Kişisel ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu da bu süreçte dünya görmüş olmalı.
- İnsiyatif alma konusunda hiçbir Avrupa ülkesi bizim kadar cesur olamadı. Tahıl koridoru, esir değişimi, nükleer santralin güvenliği ve insani yardımlar konusunda hep çözümün bir parçası olduk.
- Arabuluculuk görevini üstlenmeye her zaman hazırız. Barışa dair umutlarımı kaybetmiş olsaydım; tahıl koridoru açılmazdı, esir değişimi yaşanmazdı.
Yunanistan
- Yunanistan'ın son dönemde Türkiye'ye yönelik izlediği tutumun izahı mümkün değil. İyi komşuluk ilişkilerine de müttefikliğe de aykırı. Hava ihlali iddialarını dayandırabileceği bir dayanak yok. Adaları silahlandırmaya devam ediyor. Tayfun deyince panikliyor. Savunma sanayimize 560 km yetmez bunu bin km'ye çıkaracaksınız. Sen de yap senin de olsun. İHA'larımız, SİHA'larımız, Kızıl Elma'mız bunlar önemli... İnşallah Gökbey geliyor.
'Ben bu muhalefeti anlamış değilim'
- Ben bu muhalefeti anlamış değilim. Yaptığımız şey ülkemize karşı değil yahu. Ülkemizi savunmayacak mıyız? Savunurken bunlardan izin mi alacağız? Yedili Masa'ya mı soracağız?
- Benim ülkem bu muhalefetin anlayışına kalırsa bir toplu iğneyi bile üretemezler. Ama artık onların hepsi geride kaldı. Savunma sanayii sektöründe 2002’de 56 firma faaliyet gösterirken bugün bu sayı 2 bin 705’e yükseldi. Burada çeşitliliğin ve rekabetin önünü açan biz olduk.
Nobel Barış Ödülü
- Şu an itibariyle, 10-15 ülkenin parlamentosu bu adımı atmış. Karşımızda İsveç var. Nobel'in merkezi İsveç. Onlar nasıl bir tavır takınır bilemem.
- Şu an biz ve Putin kadar dünyada uzun süredir görev yapan başka yok. Putin'in ifadesi, 'ben bu tahılı bila bedel göndereceğim.' tamam dedik. Biz de un yapıp Afrika ülkelerine gönderelim. Biz bunu yaptığımız adımla, az gelişmiş Afrika ülkelerini rahatlatırız. Putin ile bir mutabakatımız var. Sadece tahıl değil, gübre de var. Çünkü biz hep şunu söyledik.
'Şu andaki mücadelemiz küresel bir güç olmaktır'
- Türkiye, Türkiye'den büyüktür. Artık biz etkin bir bölgesel gücüz. Şu andaki mücadelemiz küresel bir güç olmaktır.
- Küresel sömürge düzenine bu seçimlerde önemli bir gol atalım.