Sınırdışı edilen Haitililer uçaklara geri binmeye çalıştı

ABD'nin Teksas Eyaleti'nde bulunan Del Rio köprüsünün altındaki bir kampta 15 bin kadar insanın kaldığının basına sızmasının ardından Biden yönetimi Haitili göçmenlere karşı radikal bir şekilde toplu sınır dışılar başlattı.

Beyaz Saray'ın Haitililere geçici koruma statüsü vermek yönünde beyanlarıyla çelişerek Biden, Trump döneminden kalma karalar doğrultusunda hareket ederek Haitili aileleri zorla uçaklara bindirip Port-au-Prince havalimanında bırakmaya başladı.

ABD'den sınır dışı edilen bir grup Haitilininse uçaktan indirilip indirilmeden uçağa binmek için koşmalarıysa kameralara yansıdı. Uçağa binmeye çalışan Haitililer ABD'li yetkililere ayakkabılarını fırlatırken bir ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) memuru yaralandı.

ABD haber servisleri tarafından yayınlanan amatör görüntüler, düzinelerce insanın bir uçağa doğru koşup ayakkabı ve diğer nesneleri fırlatmaya başladığını gösteriyor.

ABD'li basın kuruluşları tarafından yayınlanan görüntüler

DHS'ye göre, görüntülerdeki olayın Salı günü Port-au-Prince havaalanında meydana gelen iki vakadan biri olduğu söyleniyor. Konuya ilişlin açıklama yapan ICE yetkilisi “Bazı yetişkin göçmenler, Haiti, Port-au-Prince'de uçaktan indikten sonra asfaltta iki ayrı aksamaya neden oldu. Haitili çevik kuvvet her iki olaya da müdahale etti ve durumları çözdü. ICE, tüm insanların görüşlerini barışçıl bir şekilde ifade etme haklarına tamamen saygı gösterirken, göçmenlik uygulama misyonunu önceliklerimiz, federal yasa ve ajans politikasıyla tutarlı bir şekilde yerine getirmeye devam ediyor” dedi.

Biden yönetimi Pazar günü sınır dışı uçuşlarına imza attı ve binden fazla Haiti vatandaşı Salı günü kendi ülkelerine geri gönderildi. Sınır dışı etme işlemleri, 15 binden fazla Haitili'nin Teksas, Del Rio'da ABD'nin Meksika sınırındaki bir köprünün altında toplandığının açığa çıkmasının ardından başladı.

Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Haiti'deki sosyo-ekonomik kriz, son aylarda Ağustos ayında meydana gelen büyük deprem ve Temmuz ayında bir grup ABD'li ve Kolombiyalı paralı asker tarafından ABD tarafından atanan Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin öldürülmesiyle daha da şiddetlendi.