Sınırda ırkçılık: Ukraynalılar geçiyor, peki ya diğerleri?

Ukrayna'daki savaştan kaçmaya çalışan yabancı öğrenciler sınırda ırkçılık ve ayrımcılık olduğunu dile getiriyor.

Ukrayna'dan kaçarken şiddetli ırkçılık iddiasında bulunan yabancı öğrenciler, sınırı geçmeye çalışırken şiddete ve kötü muameleye maruz kaldıklarını belirtiyor.

Nijeryalı bir öğrenci CNN'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ukraynalılara her noktada Afrikalılara göre öncelik verildi. Neden diye sormaya gerek yok. Nedenini biliyoruz.”

İddialar arasında dayak ve Ukraynalılara ulaşım sağlanırken, yabancıların kontrol noktaları arasında çok uzun mesafeler yürümek zorunda kalması da yer aldı.

Polonya'nın Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkeye giriş yapmak isteyen Nijeryalı öğrencileri kabul etmediğine ilişkin çok sayıda haber basına yansımıştı.