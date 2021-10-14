Sincan'da iş cinayeti

Olay akşam saatlerinde Ankara’nın Sincan ilçesinde bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işçinin kullandığı forklift devrilip alt katta bulunan başka bir fabrikanın bahçesine düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler aracın altında kalan yabancı uyruklu A.E.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Fatih Şehit Cüneyt Bursa Polis Merkezi Amirliği’ne bağlı polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor. (İHA)