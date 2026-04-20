Sincan’da boya fabrikasında yangın: Bir işçi hayatını kaybetti

Ankara’nın Sincan ilçesindeki Alcı OSB’de bulunan Kardelen Boya'da sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında iki işçi yaralanırken, içeride mahsur kalan teknisyenin cansız bedenine ulaşıldı.

Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan Kardelen Boya Fabrikası’nda, sabah saat 08.46 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınırken, fabrikada soğutma çalışmaları başlatıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, yangının yanıcı maddelerin bulunduğu alana ulaşmadan durdurulduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

İçeride arama ve diğer çalışmaları yapıyorlar. İki işçimiz yaralandı, hastaneye intikal ettirildi. Zannediyorum birisi dumandan etkilenmiş, diğerinde de hafif yanıklar var. Teknisyen olarak çalışan 1 işçimizi, itfaiyemiz şimdi aramaya başladı.