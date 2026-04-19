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Aydın'da taş ocağında iş cinayeti: Makineye kolunu kaptıran işçi yaşamını yitirdi

Aydın'ın Köşk ilçesinde bir taş ocağında çalışan Furkan Aldemir taş kırma makinesine kolunu kaptırması sonucu yaşamını yitirdi.

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Fotoğraf "Aydın Ses" gazetesinden...

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 19.04.2026 , 22:13

Aydın'ın Köşk ilçesinde taş kırma makinesine kolunu kaptırarak yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Başçayır Mahallesi'ndeki bir taş ocağında çalışan işçi Furkan Aldemir (40) çalıştığı sırada taş kırma makinesine kolunu kaptırdı.

Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Aldemir, Köşk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aldemir, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi

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