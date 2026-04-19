Bitlis'te beton mikseri dereye düştü, sürücü yaşamını yitirdi, Ankara'da inşaat iskelesi çöktü, 3 yaralı
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 19.04.2026 , 18:59 Güncelleme Tarihi: 19.04.2026 , 22:12
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1'i ağır 3 işçi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Öte yandan Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasındaki karayolunun Hazo bölgesinde kontrolden çıkan bir beton mikseri dereye düştü, kaybolan sürücü E.A.'nın bulunması için çalışma başlatıldı.
Dalgıç polislerin de yer aldığı ekipler, suda akıntıya kapıldığı değerlendirilen E.A'nın bulunması için dere yatağında çalışma başlattı.
Yoğun yağışa rağmen bölgede ve dere yatağında yürütülen yaklaşık 6 saatlik arama çalışmalarından sonuç alınamadı.
Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen 2 vincin yardımıyla kaldırılan aracın mikser kısmına sıkışan Aras'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Vince bağladıkları halatlarla dereye inen arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan Aras'ın cenazesi, otopsi için Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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