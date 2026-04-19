Çocuk işçi cinayetleri durmuyor: 17 yaşındaki meslek liseli Engin yaşamını yitirdi

Sermaye sınıfı ve AKP iktidarı eliyle Türkiye çocuk işçi mezarlığına dönüştürülürken 17 yaşındaki meslek liseli bir çocuk daha hayattan koparıldı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir inşaatta staj gören 17 yaşındaki meslek lisesi öğrencisi Engin Tuncay, ustası tarafından bir üst kattan malzeme getirmesi söylendi.

Spiral makinesini almak için üst kata çıkan ve bir süre geri dönmeyen Tuncay, inşaatın yan tarafında yerde hareketsiz halde bulundu.

Özel bir araçla hastaneye kaldırılan Tuncay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüye göre Tuncay yaklaşık 25 metreden düştü.

Sermaye çocukları ölüme sürüyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Meslek Lisesi Memleket Meselesi" diyerek pazarladığı, sermayenin ise alkışladığı MESEM projesi, bu operasyonun merkez üssü konumunda. Resmi verilere göre yüz binlerce çocuk, haftanın bir günü okula gidiyor görünürken, geri kalan günlerde sanayide ucuz işgücü olarak kullanılıyor.

MESEM kapsamındaki öğrenci sayısı 300 bini aştı. Bu sistemde devlet, çocuğun maaşını ve sigortasını üstlenerek sermayeyi doğrudan fonluyor. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan patronlara, çalıştırdıkları her çocuk için asgari ücretin belirli oranlarında teşvik ödemesi yapılıyor. Yani devlet, halkın birikimini kullanarak çocukların sömürülmesini finanse ediyor.

Böylece patron için "bedava", itiraz etmeyen, sendikasız ve güvencesiz bir işgücü yaratılıyor.