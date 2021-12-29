'Sınavda başarılı olan binlerce kişi mülakatla eleniyor, tarikatlara, yandaşlara yer açılıyor'

Dün sosyal medyada binlerce kişi KPSS'de aldıkları yüksek puanlara rağmen mülakatlarla elenmelerine tepki göstermiş, konuyla ilgili açıklama talep etmişti.

Birçok branşta derece yapan isimlere verilen düşük mülakat puanları torpil iddialarını yeniden gündeme getirirken TKP'den de yaşananlara ilişkin bir paylaşım geldi.

"Yıllarca emek verilip girilen sınavda başarılı olan binlerce insan mülakatla eleniyor; tarikatlara, cemaatlere, yandaşlara yer açılıyor" denilen paylaşımda, "Umudumuzu, geleceğimizi çalanlara karşı şimdi #AyağaKalkmaZamanı" ifadesi yer aldı.