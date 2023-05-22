Sinan Oğan'ın ikinci tur kararına ilişkin 'Aliyev' iddiası

Sinan Oğan'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemesine ilişkin kararının Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ilgili olduğu iddia edildi.

Halk TV canlı yayınında, Oğan'ın Erdoğan'a destek vermesini yorumlayan gazeteci Yavuz Selim Demirağ, şu ifadeleri kullandı:

"Sinan Oğan, Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler adına konuşamaz. Böyle bir oyunun içinde olmazdı. Sinan Oğan kendisine biçilen gömleği giymiş, görevini yerine getirmiştir. Seçimlerden 4-5 gün önce zaten Erdoğan'la görüştü. Bu görüşmeyi sağlayanlardan biri de Aliyev'dir."

Benzer bir iddia gündeme getirilmişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİP Gup Başkan Vekili İbrahim Özkan da benzer bir iddiayı gündeme getirmişti.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Özkan, "Sinan Oğandan fazla beklentiniz olmasın. Aliyev ne derse onu yapar. Oğan'ın aldığı oylar tepki oylarıdır o oylar geri gelecek.." ifadelerini kullanmıştı.