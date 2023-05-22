Binali Yıldırım'dan 'Sinan Oğan' açıklaması: 'Söylediğimiz konular arasında çok fark yok'

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan hakkında "Zaten Sinan Bey'in söylediği konularla bizim söylediğimiz konular arasında çok fark yok" dedi.

DHA'nın haberine göre; Yıldırım, İzmir programı kapsamında Bayraklı ilçesinde inşa edilen Şehir Hastanesi’ni ziyaret etti. Burada, Sinan Oğan’ın ikinci tur seçimlerinde Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklaması üzerine değerlendirmede bulunan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Hoş geldi. Sefa geldi. Teşekkür ediyoruz. Zaten Sinan Bey’in söylediği konularla bizim söylediğimiz konular arasında çok fark yok. Özellikle Türkiye'nin üniter yapısı, bağımsız bütünlüğü gibi konularda tamamen aynı görüşlerdeyiz. Göçmenlerle ilgili hassasiyetini biliyoruz ama onların da belirli bir takvimde zaten gerçekleşeceğini Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde açıklamış oldu. Hayırlı uğurlu olsun."