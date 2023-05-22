CHP'li Altay'dan 'Oğan' yorumu: 'Mültecilerle ilgili tutumunun gerçeği yansıtmadığı görülmüştür'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bugün Safranbolu’da, Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Mayıs'ta yapılacak 2. turunda Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararına tepki gösterdi.

Altay, konuya ilişkin şunları söyledi:

“ATA İttifakı’na oy veren seçmenlerin Sinan Oğan gibi düşünmediklerini biliyorum. Gerek Vecdet Öz’ün gerekse Ümit Özdağ’ın da yaptığı açıklamaları bunu gösteriyor. Sayın Oğan, aldığı oyun büyük kısmını ATA İttifakı’ndan yani Zafer Partisi’ne ve Adalet Partisi’ne oy veren seçmenden almıştır. Oğan’ın Türkiye’deki en büyük iddiası Suriyelileri geri göndermektir. Daha 3 gün önce Erdoğan da Suriyelileri geri göndermeyeceğini açık seçik ifade etti. Şimdi anlıyorum ki Oğan’ın Suriyelileri geri gönderme iddiası gerçekte bir iddia değil konjonktürel bir durum. Sinan Oğan, şimdi Suriyelilerle ilgili kendisine oy verenlere ne diyecek çok merak ediyorum. Ancak Sayın Oğan’ın verdiği kararın Özdağ’ın da söylediği gibi ATA İttifakı’nı ve Zafer Partisi’ni bağlamadığı da çok açık. Takdir milletimizin ama Sayın Oğan'ın bugüne kadar çok ön plana çıkardığı mültecilerle ilgili tutumunun gerçeği yansıtmadığı da bu şekilde görülmüştür.” (ANKA)