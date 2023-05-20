Sinan Oğan'ın bugün açıklayacağı kararı duyurdu

Hukukçu Yiğit Acar, siyasal iletişimci Ferhat Murat, Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, tv100.com yazarı Fuat Uğur, Cansu Canan Özgen'in sunduğu Özgür İfade'nin konuğu oldu. Murat, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimde yüzde 5,17 oy alan Sinan Oğan'ın, ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçiminde bugün (cumartesi) Cumhur İttifakı’na desteğini açıklayacağını duyurdu.

Murat, "Yarın sayın Sinan Oğan bugünkü görüşme sonrasında Cumhur İttifakı’na desteğini açıklayacak. Çok büyük ihtimalle yarın olmazsa bir sonraki gün Cumhur İttifakı’na destek verdiğini açıklayacak. Kendi görüşünün Cumhur İttifakı yönünde olduğunu ifade edecek. Herhangi bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, bir bakanlık vs bir siyasi içerisinde pazarlığın olmadığının da altını çizelim. Bu yüzde 5'in çok büyük bir bölümü, Milliyetçi oylar. Türkiye için beka süreci ortadayken, kendi şahsi siyasi hesabını ortaya koyarak bir yönlendirme yapması doğru olmaz. Siyasi bir makam, mevki olmayacak" ifadesini kullandı.