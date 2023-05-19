Erdoğan CNN International'a konuştu: 'Oğan'ın isteklerine boyun eğmeyeceğim'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CNN International'a verdiği mülakatta seçim sürecinden dış politikaya birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, "Türkiye'nin tarihinde ilk kez bir seçim ikinci tura kaldı. Şu an kendinizi ne kadar rahat hissediyorsunuz?" sorusu üzerine, "Bu seçimlerden de temennim odur ki inşallah milletim bizi yanıltmayacak" ifadelerini kullandı.

'İkinci tura çıkan bir insandan diktatör olur mu?'

Sunucu Becky Anderson, Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden'a atıfla söylediği "Biden, Erdoğan’ı devirin emri verdi" sözlerini hatırlatarak "Biden'ın sizi devirmek istediğine gerçekten inanıyor musunuz?" diye sordu. Erdoğan bu soruya verdiği yanıtta "Birinci tur değil, ikinci tura çıkan bir insandan diktatör olur mu? Şimdi gerçek de bu. Cumhur İttifakı 322 milletvekiliyle parlamentoya girecek ve bunun başındaki insan da ikinci tura birinci olarak çıkacak. Bu nasıl bir diktatörlük?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeniden seçilirseniz Biden yönetimiyle çalışır mısınız?" sorusuna ise "Onda hiç şüphe yok. Sayın Biden'la da çalışırım. Eğer Biden değişirse onun yerine gelecek olan kim olursa olsun onunla da çalışırım" yorumunu yaptı.

'Pazarlık yapmayı seven biri değilim'

Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın "milyonlarca göçmenin geri gönderilmesi" yönündeki çağrıları hatırlatılan Erdoğan, Oğan'ın isteklerine boyun eğmeyeceğini söyledi.

"Ben bu şekilde pazarlık yapmayı seven bir insan değilim" diyen Erdoğan, Oğan'ın ikinci turda bir "kral yapıcı" (iktidar belirleyen) olarak ortaya çıkacağı yönündeki tartışmalara "Kral yapıcı olan halk olacaktır" yanıtını verdi.

'Batı, Rusya'ya karşı dengeli bir yaklaşım sergilemedi'

Batı'nın Ukrayna savaşı bağlamında Rusya'ya yönelik yaklaşımı ile hemfikir olmadığı yönündeki ifadeleri de sorulan Erdoğan, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımı 'provokasyon' olarak mı değerlendirdiği sorusuna, "Batı, dengeli bir yaklaşım sergilememiştir. Rusya gibi bir ülkeye karşı dengeli bir yaklaşım sergilemelisiniz. Örneğin, tahıl koridoru girişimi... Biz burada sadece Batı'nın çıkarlarını ve ihtiyaçlarını değil, Afrika ülkelerinin çıkarlarını ve ihtiyaçlarını da düşündük" yanıtını verdi.