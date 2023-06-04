Sinan Oğan'dan 'Mehmet Şimşek' paylaşımı: 'En önemli ön şartlardan birisiydi'

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Ata İttifakı'nın adayı olan ve 28 Mayıs'taki ikinci turda AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan, Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olmasının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Erdoğan'a destek vermesinin ön şartlarından birinin "'faiz sebep, enflasyon sonuç' politikalarından vazgeçilmesi" olduğunu kaydeden Oğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sn. Erdoğan’a destek vermemizin en önemli ön şartlarından birisi, son bir kaç yıldır uygulanan “faiz sebep enflasyon sonuç” politikalarından vazgeçilmesi ve uluslararası normlara uygun ekonomi politikalarının uygulanmasına geçilmesiydi. Yeni kabinede Sn. Mehmet Şimşek’in göreve başlamasıyla artık ekonomide inşallah en kısa zamanda normalleşme adımlarını göreceğiz…"

Oğan paylaşımına Şimşek'in görevi Nureddin Nebati'den devralması sonrası yaptığı açıklamanın yer aldığı videoyu da ekledi.