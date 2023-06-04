Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim: Bakan Şimşek’ten piyasalara 'rasyonel' mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin arttırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görev devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Mehmet Şimşek görevini Nureddin Nebati'den devraldı.

Devir teslim töreninde konuşan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel zorlukların devam ettiği, 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen deprem felaketinin yaşandığı son 1,5 yıllık dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini büyük bir fedakarlık içinde ifa eden sayın bakanımıza teşekkür ediyorum.

Bu dönemde yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta önemli kazanımlar elde edilmiştir. Bu başarılarda önemli emekleri olan bakanımızı tebrik ediyorum.

'Türkiye'nin rasayonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır'

Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı artırmaktır. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normalara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye'nin rasayonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır.

Kurala dayalı öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi, özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır. Küresel zorlukların, jeopolitik gerginliklerin arttığı bir konjonktürde kurumsal kalite ve kapasitemizi güçlendirerek makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz.

'Enflasyonun tek haneli rakamlara düşürülmesi hayati önem taşımakta'

Vakit kaybetmeden orta vadeli program çalışmalarımıza başlayacağız. Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması temel hedefimiz olacaktır.

Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin arttırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır.

'Yüksek beklentilerle dolu ağır bir görev verildiğini biliyorum'

Uygulanacak maliye politikası ve yapısal reformalarla Merkez Bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır. Bu öncelikler çerçevesinde çalışmalarımızı eşgüdüm içerisinde ilgili bakanlıklar ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon sağlayarak yürüteceğiz.

Bu yoğun dönemde en büyük yardımcım bakanlığımızın değerli kadroları olacaktır. Hem başbakan yardımcılığı hem de bakanlık yaptığım dönemden biliyorum ki, Hazine ve Maliye Bakanlığı güçlü insan kaynağı ve liyakatli kadrolarıyla her zaman ön planda olmuştur.

Attığımız her adım, aldığımız kararın ülkemize duyulan güveni ve istikrarın güçlendirilmesi önem arz etmektedir. Pandemi, küresel finansal zorluklar ve depremle birlikte sadece ülkemiz değil tüm dünya zorlu bir imtihandan geçiyor. Sayın bakanımıza bu yoğun süreçteki çalışmaları, gayreteri nedeniyle tekrar teşekkür ediyorum. Şahsıma zorlular ve yüksek beklentilerle dolu ağır bir görev verildiğini biliyorum. İnşallah hepimiz bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız."