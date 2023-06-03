Nebati koltuğunu yarın devredecek: 'Milletimize hayırlı, uğurlu olsun'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yerine eski bakanlardan Mehmet Şimşek atandı.

Kabineye dönen Şimşek yarın görevine başlayacak. Hazine Bakanlığı'nda devir teslim töreni saat 11.00'de bakanlığın Dikmen yerleşkesinde gerçekleşecek.

Nureddin Nebati ise, AKP Mersin Milletvekili olarak TBMM'de görev alacak.

Nebati, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda yeni kabineyi tebrik etti. Erdoğan'a da teşekkür eden Nebati, paylaşımında "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’mizin açıklanan yeni kabinesi milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Görevim süresince gururla birlikte çalıştığım tüm mevkidaşlarıma teşekkürlerimi iletiyor, yeni kabinemize başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti’nin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.