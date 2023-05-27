Sinan Oğan'dan 'ikinci tur' açıklaması: Doğru yerdeyiz inşallah

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıktan sonra Antalya'da Mevlüt Çavuşoğlu ile programa katıldı. Burada konuşan Oğan, "Çamur attılar izi kalmadı, kalmaz. Biz doğru insanlarız omurgalı insanlarız bugün görüyoruz ki doğru yerdeyiz inşallah. Plana sadık kalın. Bu plan Türkiye Yüzyılı'nı, Türk'ün yüzyılı olarak büyütecek bir plandır" dedi.

Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından aynı kitlenin kendilerine saldırmaya başladığını savunan Oğan söz konusu kitlenin hedefinin kendilerinin de yarıştan çekilmesini sağlamak olduğunu söyleyen Oğan, direndiklerini ve seçime girdiklerini kaydetti.

'İftirada bulundular'

Sosyal medyada kendisine yöneltilen eleştirileri değerlendiren Oğan, "Sayın Aliyev'i dahi bu işin içine katma küstahlığı göstermekten geri durmayanlar, cumhurbaşkanımızla pazarlık yaptığımız iftirasını atmaya kadar her türlü iftirada bulundular. Çamur attılar izi kalmadı, kalmaz. Biz doğru insanlarız omurgalı insanlarız bugün görüyoruz ki doğru yerdeyiz inşallah" dedi.

İkinci turda Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan Ata İttifakı ortağı Adalet Partisi'nin tutumunu eleştiren Oğan, "Bu ittifakın üyelerinden biri de Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz. Yaptığımız toplantıda 'Evet, doğru diyorsunuz. Tüm yetkiyi size devrediyorum, alacağınız her kararın altına imzamı atıyorum' dedi. Şimdi başka bir şey diyor" ifadelerini kullandı.

'Kılıçdaroğlu kaybederse istifa edecek mi?'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri referandum olarak gördüğünü aktaran Oğan, "Kabul ediyorum, referandumdur. Bu referandumun sonunda millet, sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçtiğinde Sayın Kılıçdaroğlu için bir kayıp, istifa olacak mı? Madem bu seçim bir referandum o zaman seçim gecesi de bu seçimi kaybedenlerin istifa etmesi gerekiyor. Sadece Kılıçdaroğlu değil Millet İttifakı'ndaki genel başkanların istifa etmesi gerekiyor. Madem referandum dediniz, hodri meydan o zaman." değerlendirmesinde bulundu. (AA)