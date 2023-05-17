Sinan Oğan'dan 'Erdoğan' yanıtı

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan 14 Mayıs'ta "Payız is coming" mesajı gelmişti.

tv100'de yayınlanan Az Önce Konuştum'da Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Sinan Oğan, şöyle konuştu:

"Payız Türkçe bir kelime, sonbahar demek. Sayın Erdoğan ilk adaylarla ilgili değerlendirmeyi yaptığında 'Sayın Kılıçdaroğlu için Bay Kemal' demişti. Benim için ise 'Onun adını bile anmaya gerek yok' demişti. Iğdır'da bir tabir var, 'Cüceyi payız sayarlar'. Sonbahar geldiğinde bakarız kim kimi kaale alıyor almıyor. Cüce civciv demek. Yazın büyürler ama kimse yazın şu kadar tavuğum var demez. Çünkü tilki kapar ölür. Son olarak sonbaharda kümese kapatırlar ve sayarlar. 14 Mayıs geldiğinde kim kimi kaale alıyor almıyor anlamında demiştim. Sandıklar açılmaya başladığında civcivlerin saymanın zamanı geliyor anlamında demiştim."