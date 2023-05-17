Jahrein: Az önce Kılıçdaroğlu aradı

Jahrein ismi ile tanınan sosyal medya yayıncısı Ahmet Sonuç, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını belirtti, görüşmeyi aktardı:

“Az önce Kılıçdaroğlu aradı. “Eleştirilerinizi dikkate alıyoruz ve yazdıklarınızı okuyoruz. Emin olun elimizden geleni yapıyoruz Ahmet Bey” dedi.

Kısa bir görüşme oldu. 2. tura hazırlandıklarını umutlarının gram eksik olmadığını belirtti. Bana aktarmak düşer sevgili takipçi.

Y-CHP tayfa kudurmuş aranmama. Sebebi illa ki aşikar. Ben bu partinin beton Atatürkçü has evladıyım. Arandığım için kendi adıma değil, benim gibi bazı konularda duruşu olan, kırmızı çizgileri olan seçmen adına çok sevindim. Onların da (sonunda) temsil edileceğine sevindim.”