Ankara'da 4 gün önce gözaltına alınan Avrasya Araştırma Şirketi'nin kurucusu Kemal Özkiraz, serbest bırakıldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin hakkında sosyal medyada yayılan iddialara ilişkin şikayetinin ardından gözaltına alınan Özkiraz'ın serbest bırakıldığını ilk olarak avukat Fidel Okan duyurdu. Okan "Kemal Özkiraz tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Geçmiş olsun…" mesajını paylaştı.

Kemal Özkiraz'ın onaylı Twitter hesabından yapılan duyuruda da "Kurucumuz Kemal Özkiraz hakkında Memleket Partisi genel başkanı Muharrem İnce hakkında sahte belge ve veya fotoğraf konusunda hiçbir suçlama yapılmamış, kendisine “fetö” suçlaması da kesinlikle yapılmamıştır. Sadece CB’na hakaret suçlaması yöneltilmiş olup bu konuda da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Bilginize" ifadeleri yer aldı.