Avrasya Araştırma Şirketi'nin kurucusu Kemal Özkiraz, Ankara'da gözaltına alındı.
Gözaltının gerekçesine dair henüz bir açıklama bulunmuyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Anket şirketi sahibi gözaltına alındı
CHP'den milletvekili aday adayı olan Avrasya Araştırma kurucusu Kemal Özkiraz gözaltına alındı.
Haber Merkezi
Avrasya Araştırma Şirketi'nin kurucusu Kemal Özkiraz, Ankara'da gözaltına alındı.
Gözaltının gerekçesine dair henüz bir açıklama bulunmuyor.