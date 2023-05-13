Anket şirketi sahibi gözaltına alındı

CHP'den milletvekili aday adayı olan Avrasya Araştırma kurucusu Kemal Özkiraz gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Avrasya Araştırma Şirketi'nin kurucusu Kemal Özkiraz, Ankara'da gözaltına alındı.

Gözaltının gerekçesine dair henüz bir açıklama bulunmuyor.

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