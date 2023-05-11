Sinan Oğan'dan adaylık açıklaması: 'Erdoğan ve Kılıçdaroğlu bizim çekilmemizi falan beklemesin'

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan seçimlerden çekilmesiyle ilgili iddialara yönelik "Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu bizim çekilmemizi falan beklemesin. Böyle bir şey asla yok. Biz bırakın çekilmeyi ikinci tur için iddiamızı sürdürüyoruz" dedi.

Habertürk'te yayımlanan 'Teke Tek' isimli programda Fatih Altaylı'ya açıklamalarda bulunan Oğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi sonrası yaşananları değerlendirdi.

Kendisine yönelik adaylıktan çekileceği yönündeki iddialara yanıt veren Oğan şunları söyledi:

'Büyük sürpriz yapacağız Türk siyasetinde'

"Birçok şeyi kendim yapıyorum. Arkadaşlarımızla kısıtlı imkanlarla yapıyoruz. Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu bizim çekilmemizi falan beklemesin. Böyle bir şey asla yok.

Sabah Adana'daydım. Bir muzlu süt içmeye gittik. Kafeye gittiğimizde baktık ki miting olmuş orası. Dün Osmaniye'de muazzam ilgi vardı. 1 saat uçakta geçirdik. Birisi bir tweet atmış 'Sinan Oğan çekiliyor'. Allah'tan korkun. İsmail Bey'e yazdım, 'çok ayıp ediyorsun' dedim. İsmail Bey beni her zaman arayabilen gazeteciler. İnsanlar atıyorlar. Biz bırakın çekilmeyi ikinci tur için iddiamızı sürdürüyoruz. Son iki üç gün içerisinde yaşadığımız hadiseler bizi ikinci turun ortağa haline getirmiştir. Ben de diyorum ki biz büyük sürpriz yapacağız Türk siyasetinde."