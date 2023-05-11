Özdağ ve Oğan'dan 'adaylıktan çekilme' iddialarına yanıt

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın adaylıktan çekileceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Özdağ Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sinan Oğan adaylıktan niye çekilsin? Muharrem İnce çekildi. FETÖ, Muharrem İnce ile ilgili bir psikolojik savaş yaptı, kaset kumpası kurdu ve çekildi. Bunun Sinan Oğan ile ne ilgisi var. Olmayan miting nasıl iptal edilsin. Yarın miting yoktu, ziyaret vardı. Bizim program dinamik gelişiyor. Ben de önümüzdeki gün Ankara'dayım birlikte programımızı yapacağız. Kendisi de bu akşam programda olacak. Bu tür şeylerin gerçeklikle hiçbir ilgisi yok."

Oğan iddiaları yalanladı

İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Antalya'daki programını iptal eden Oğan'ın da adaylıktan çekileceği iddiaları ortaya atılmıştı.

Sinan Oğan sosyal medya hesabından yaptığı iddiaları yalanlayarak "Lütfen bizim üzerimize oynanmak istenen oyunlara alet olmayın. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi. Oğan, ''Türk milletinin aziz evlatları, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son günlerde bize dönük artan provokasyon duyumları üzerine seçimin son günü herhangi bir olay yaşamak istemedik. O sebeple de bu akşam İstanbul’dayım" ifadesini kullandı.