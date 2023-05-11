Muharrem İnce adaylıktan çekildi

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce "seçimden çekileceği" iddialarının ardından bugün Ankara'da bir basın toplantısı düzenledi. İftiraya uğradığını belirten Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı aldı.

İnce, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapmadı.

'45 gündür itibar suikastı yapılıyor'

Rahatsızlığı nedeniyle arayanlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan İnce, "40 yıldır mücadele ediyorum Kul hakkı yememeye özen gösterdim. Doğru varsa iktidar, muhalefet demeden sahip çıktım. Son 45 günde gördüklerimi son 45 senede görmedim. Sahte dekontlar, jipler, olmayan bacanaklar, görüntüler.. İsrailli bir porno sitesinden alıyor görüntüyü, benim kellemi kesip oraya koyuyor ve bunu FETÖ'cüler yapıyor. Ne yazık ki Türkiye'de muhalif olacağım diye bunu paylaşanlar var" dedi.

İnce," Böylesine bir iftira furyasını hiçbir siyasetçi görmedi. 45 gündür itibar suikastı yapılıyor, saldırılıyor. Alıyorlar bir porno sitesinden yayınlıyorlar. Emniyet bulmuyor, savcı görevini yapmıyor. Gazeteci 'Muharrem İnce'ye iftira atılıyor' yazmıyor. Yazanlar da FETÖ'cülere ortak gibi yazıyorlar. 'Özel hayatın gizliliği' diyorlar. 'Özel hayatın gizliliği' yazılması için benim böyle görüntülerimin olması lazım. Geçmişte yaşandı böyle şeyler. Geçmişte yaşananlarda o görüntüler vardı ama gizlice çekilmişti. Benim böyle bir görüntüm, ses kaydım yok ki. Bu özel hayat falan değil bu iftira. Benim böyle bir görüntüm yok, alenen iftira. Türkiye Cumhuriyeti Devleti benim itibarımı koruyamamıştır" ifadesini kullandı.

'Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum'

Muharrem İnce şöyle devam etti:

"Memleket Partisi Türkiye'nin geleceği için önemlidir. Mutlaka o Meclis'te olmalıdır. Neden söyleyeyim; Atatürkçülerin o mecliste olması lazım. Türkiye'nin sigortası Memleket Partisi'dir. Mutlaka o Meclis'te olmalıdır. Kim saldırırsa saldırsın. Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Saraydan para aldı çekilemez diyenlere sesleniyorum, benim bu kumpaslardan bu sahte dekontlardan montajlardan korktuğum falan yok. Bir kanal açmaya çalıştım. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçim sabahı bütün suçu bize atacaklar. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum."