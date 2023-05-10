Muharrem İnce'den 'kaset' ve 'belge' yanıtı

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Nazilli'de seçim çalışmaları kapsamında bir konuşma gerçekleştirdi.

Kendisine 45 gündür sahte bağış dekontları, kasetler ve belgelerle iftiralar atıldığını, bunları yapanların yurt dışındaki FETÖ'cüler, yayanların ise CHP'den eski dostları olduğunu söyleyen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ayıptır utanın bunlardan. Ben sizin 2018'de cumhurbaşkanı adayınız değil miydim? Bu arkadaşınıza iftira atan FETÖ'nün sahte kasetlerini ve dekontlarını yayınlamaya utanmıyor musunuz? Ahlak, edep de mi bitti? Bunlar FETÖ'cüler benimle ilgili sahte belgeler yayınlayarak sahte dekontlar yayınlayarak para pul aldı diyerek beni diz çöktüreceklerini sandılar. Alayınız gelse diz çökmem, boyun eğmem. Kimsiniz siz? Bizim abdestimizden şüphemiz yok, üstesinden geliriz." (AA)