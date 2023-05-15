Sinan Oğan: Yurt dışı oy sayım işlemlerinde manipülasyonların yapıldığı duyumunu alıyoruz

Yurt dışı oy sayım işlemlerine dair açıklamada bulunan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Yurtdışı oy sayım işlemlerinde birtakım manipülasyonların yapıldığı duyumunu alıyoruz" dedi.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Oğan, şu ifadeleri kullandı:

"Yurtdışı oy sayım işlemlerinde birtakım manipülasyonların yapıldığı duyumunu alıyoruz. Oy sayım işlemleri sağlıklı bir ortamda yapılmıyor. YSK’yı uyarıyorum. Derhal gerekli tedbirleri alın ve oy sayım işlemlerinin hızlı bir biçimde yapılmasını sağlayın. Ayrıca yurt dışı oylarda yapılacak bir manipülasyon ile bir oldu bittiye müsaade etmeyiz. Ortamı germeyin. Bu iş ikinci tura kalmıştır."