Sinan Oğan: Hiç bir taraf 'korsan' balkon konuşması yapmaya kalkışmasın

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Hiç bir taraf seçimleri bir oldu bittiye getirip 'korsan' balkon konuşması yapmaya kalkışmasın" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı seçimine dair oy sayımı hakkında açıklamada bulunan Oğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Buradan tüm taraflara çağrıda bulunmak istiyorum. Hiç bir taraf seçimleri bir oldu bittiye getirip 'korsan' balkon konuşması yapmaya kalkışmasın. Tüm sandıklar açılıp netice net bir şekilde ortaya konmalıdır. Toplumu germeye kimsenin hakkı yoktur."