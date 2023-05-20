Sinan Oğan ve Ümit Özdağ bir araya geldi

28 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek ikinci tur seçim yarışı öncesi gözler Ata İttifakı'na çevrildi.

Dün Ata İttifakı'nın bileşeni Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde Kılıçdaroğlu'nu kabul etmişti. Saatler sonra ise ittifakın adayı Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan'la Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelmişti.

İkinci turda hangi adaya destek verecekleri merak konusu olan ittifakın iki ismi, bugün bir araya geldi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Oğan'la görüşmesinin fotoğraflarını paylaşıp "Sevgili Sinan Oğan ile gündemi değerlendiriyoruz" dedi.

İşte Özdağ'ın paylaşımı: