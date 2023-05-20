Akşener'den seçim sonrası ilk açıklama: 'Bu seçim referandum haline dönmeli'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs seçimleri sonrası ilk kez basın açıklaması yaptı.

Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun potansiyel seçmeni 12 milyonun üzerinde. Bu seçim 0-0'la başlayan ve referandum haline dönmesi gereken bir seçimdir" dedi. Meral Akşener, "Cumhur İttifakı 'Gelin biz beraber çalışalım' derse çalışmaya hazırız" diyen Ali Babacan'a ise "Ne söylediğin değil, ne zaman söylediğin önemli" şeklinde yanıt verdi.

"Büyük iftiralara uğradık, doğru anlatırsak daha iyi sonuç alırız" diyen Meral Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ben de tercihini Sayın Erdoğan'dan yana kullanan ya da hiçbir adayı tercih etmeyen adayımızla görüşeceğim. Bir kısmına başladım. İstanbul'da yoğun saha çalışması programı olacak. Bu akşamdan itibaren İstanbul'a gidiyorum, programım yarın başlıyor. Ev ziyaretleri dahil mikro bazda bir çalışma yapacağım. Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi için hepimiz elimizden geleni yapacağız.

Meclis'in Cumhur İttifakı tarafından alınmış olması Millet İttifakı'nın mutlaka kazanması gerektiğini ortaya koyan bir seçim oldu. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi tartışılamaz hale gelir. Buna mutlaka mani olmalıyız. Meclis Cumhur İttifakı bileşenlerinin olabilir ama Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi lazım ki denge oluşabilsin.

Ya ne mutlu Türküm demekten rahatsız, cumhuriyet değerlerimize gıcık olanları seçeceksiniz ya da varlığım Türk varlığına armağan olsun diye ant içenleri seçeceksiniz.

Ya 2019'da PKK'ya, 2023'te Hizbullah'a sırtını dayayanları seçeceksiniz ya da ülkemizde terörün gölgesini bile barındırmayacak olanları seçeceksiniz.

Ya gücünü mafyalardan alanlardan ya da gücünü yalnızca milletin iradesinden alanları seçeceksiniz.

Ya 'Ensar' diye diye ülkemizi yol geçen hanına döndüren, vatandaşlığımızı pazarlayanları seçeceksiniz ya da hududumuzu namus, nüfus cüzdanımızı tapu bilenleri seçeceksiniz.

Ya 'Suriyelileri gönderemeyiz' diyenleri seçeceksiniz ya da tüm oyunları bozarak, Avrupa'nın göçmen hendeği olmayı reddedenleri, sığınmacıları ülkelerine gönderecekleri seçeceksiniz.

Ya öfkesi, kini ve hırsı ile ülkemizi ele geçirilmesi gereken bir kupon arazi olarak gören Sayın Erdoğan'ı seçeceksiniz ya da saygı, sevgi, empati kültürünü benimseyen Kılıçdaroğlu'nu seçeceksiniz.

'Sonuçları tek bir alanda toplayacağız'

Seçim günü ıslak imzalı bütün tutanakları bizim ilçelerimiz CHP ilçesine, onlar CHP illerine sonra da genel merkezine gönderilecek. Bütün sandıkları aynı şekilde insan unsurumuzun, avukatlarımızı ve bilgiyi, sonuçları tek bir alanda toplayacağız. Şu anda 2 bin sandığa itiraz etmiştik, bir kısmı tamamlandı. 2 şehrimizdeki vekil itirazlarımız devam ediyor.

Sinan Oğan açıklaması: Görüşmeleri Kılıçdaroğlu yönetiyor

("Sinan Oğan'la görüştünüz mü?" sorusuna yanıt) Ben görüşme yapmadım. Kılıçdaroğlu'nu aday olarak gösterdik biz ve arkasındayız. Seçim gününe kadar da elimizden ne geliyorsa yapacağız. Kendisine, Sayın Oğan ve bir başka arkadaşımız dahil olmak üzere, Sayın Muharrem İnce de dahil, her türlü görüşme yetkisi, talepleri varsa o talepleri yerine getirme yetkisini genel başkanlar olarak kendisine verdik. Bu görüşmeleri Kılıçdaroğlu yönetiyor. Arzu ettikleri her türlü görevlendirmeyi talebi yerine getirebilir."