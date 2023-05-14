Sinan Oğan: Sandık başında ‘Sinan Oğan çekildi’ yalanına başvuruluyor

Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, adaylıktan çekildiği yönünde iddialar ortaya atıldığını belirterek, “Aşağılık oyunlarınıza rağmen çekilmedik, çekilmeyeceğiz” açıklamasını yaptı.

Oğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yetmedi mi algı oyunlarınız. Adam gibi çalışıp, milletin oyunu kazanmak yerine aşağılık algı oyunlarına el atarak mı kazanacaksınız? Şimdi de sandık başlarında görevlendirdiğiniz Mankurtlarla ‘Sinan Oğan Çekildi’ yalanına başvuruyorsunuz” dedi.

Oğan, “Biz bu kadar temiz bir siyaset dili kullanırken sizin bu kadar alçalacağınızı tahmin etmezdim. Ama size ve aşağılık oyunlarınıza rağmen çekilmedik, çekilmeyeceğiz, kazanacağız" ifadelerini kullandı.