Sinan Oğan protesto ettiği TRT'de konuştu: 'Suriyeli kardeşlerimiz ülkelerine dönmeye başladı'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın "Adeta Cumhur İttifakı'nın bir elemanı gibi" diye tanımladığı Sinan Oğan iktidarın göçmen politikasını destekleyen açıklamalar yapmaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçiminden önce TRT önünde yaptığı eylemde, "Kanalları Erdoğan'ın babasının malı gibi tepe tepe kullanıyorsunuz" diyen Oğan, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından TRT'de canlı yayına çıktı.

Oğan, yayında iktidarın göçmen politikasını överken, "Orada bir PKKistan kurma hayali var. Hatta bizim Hatay’ı da tehdit ediyor. Türkiye’nin askeri operasyonları bu planı yerle bir etmiştir. Sığınmacıların dönüşüyle de bu proje sonsuza dek çöpe atılacaktır. Türkiye bir taraftan operasyon yapıyor. Diğer taraftan da sürdürdüğü imar çalışmalarıyla da onların güvenle dönmelerini sağlıyor. Suriyeli kardeşlerimiz ülkelerine dönmeye başladı" dedi.

İlk turda Erdoğan için çalıştığına ilişkin iddiaları hatırlatan Oğan, Erdoğan’a ilkeler bazında destek sunduğunu savunarak, "Hani pazarlıkçıydık" sorusunu yöneltti.

Oğan, ilk tur seçimlerden önce, "Ülkemizi Suriyeli işgalinden kurtaralım" ifadelerini kullanmıştı.