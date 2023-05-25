Sinan Oğan: HDP ile yan yana durup kendimi mi inkar etseydim?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, 28 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci tur seçiminde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamıştı.

Erdoğan'ı destekleme kararı nedeniyle eleştirilen Oğan, "Benim HDP ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı. Bir Türk milliyetçisi olarak HDP ile yan yana durup kendimi mi inkar etseydim" dedi.

TRT Haber canlı yayınına katılan Oğan'ın gündeme ilişkin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Burada sır olan hiçbir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanı ile bizim süreç boyunca dile getirdiğimiz hassasiyetlerimizi paylaştık. Kendisi de bunların neredeyse tamamına yakını konusunda aynı hassasiyetleri paylaştığını ifade etti. Bununla ilgili bir metin üzerinde çalışıldı.

Asla iddia edildiği gibi bir pazarlık söz konusu olmadı; konusunu açmadık bile. İnsanlar o kadar değişik senaryolar yazıyor ki duyunca bazı arkadaşların hayal gücüne şaşırıyorum. Son derece medeni bir görüşme oldu. Pazarlık görüşmesi değil, geleceğe yönelik, Türkiye'nin daha da güçlendirilmesi, dış baskıların defedilmesi, sürdürülen Mavi Vatan projesinde, çevredeki sıkıntılar görüşüldü.

'Sayın Cumhurbaşkanı'nın da hassasiyeti var'

Seçim boyunca ifade ettiğimiz neredeyse bütün başlıklar konuşuldu ve Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da tek bir tanesine bile karşı çıkılmadı. Anayasa'nın ilk 4 maddesi ve 66. madde sizin olduğu kadar benim de kırmızı çizgim dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ali Babacan'ın partisinden 66. maddeye baskı vardı, Türklük kavramını çıkaracağı diye. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da hassasiyeti var. Bu Millet İttifakı'na bir mesajımızdı. Kılıçdaroğlu, 'tamam biz bundan sonra teskereye diyeceğiz' diyorsa oturalım yeniden konuşalım.

'İkinci tura girme hakkını kazandıysanız, Sinan Oğan sayesindedir'

Sayın Kılıçdaroğlu, siz bugün ikinci tura girme hakkını kazandıysanız, Sinan Oğan sayesindedir, Ata İttifakı sayesindedir. Biz seçimlere girmeseydik siz ikinci tura kalamıyordunuz. Bunun siz farkında mısınız? Siz yeterince çalışmamışsınız, ödevinizi yapmamışsınız. 20 yıllık iktidarın karşında parlamentoyu kaybetmişsiniz. Cumhurbaşkanlığını kazanmaya dair en ufak bir umut ortaya sermemişsiniz. İkinci turda da biz 5,2 oranında oy aldığımız için seçim ikinci tura kaldı. Seçimi kazanmaya dair çok ufak da olsa umut varsa bizim sayemizdedir. Hala çıkmışsınız bize birtakım şeyler söylüyorsunuz. Önce çıksın bize teşekkür etsin.

'HDP ile yan yana durup kendimi mi inkar etseydim'

Kılıçdaroğlu ile konuştum ama talebim olmadı. Ben bir prensip ortaya koydum. İlkelerimizi ortaya koyduk. Siz bu seçimi nasıl kazanacaksınız diye sordum, bana verdiği cevap ikna edici gelmedi. Çünkü benim orada kırmızı çizgim HDP idi. Benim HDP ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı. Bir Türk milliyetçisi olarak HDP ile yan yana durup kendimi mi inkar etseydim.

Parlamento ile cumhurbaşkanlığının farklı yerlerde olması ülkeyi krize götürür. Açık ve net. Parlamentoyu alan tarafın cumhurbaşkanlığını alması bu ülkenin geleceği ve istikrarı açısından son derece önemlidir. Ne Kılıçdaroğlu ne Erdoğan benim babamın oğludur. Ülkemde siyasi çıkmazlar istemiyorum, parlamentonun kitlenmesini istemiyorum. Cumhurbaşkanına destek vermekten daha doğal bir şey olamaz. Diğer tarafa destek verip ülkede kriz mi çıkarsaydık?"