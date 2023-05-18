Sinan Oğan New York Times'a konuştu: Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecekken neden bakan olayım?

Seçimlerinden ardından birçok uluslararası medya kuruluşuna demeç veren Ata İttifakı Sinan Oğan, ABD merkezli gazete New York Times’a konuştu.

Oğan, “Bir anda Türkiye’nin en çok aranan adamı” olduğunu söylerken, kendisine oy verenlerin yüzde 70’inin kendi tercihini destekleyeceğini dile getirdi. New York Times ise uzmanların yorumlarına yer vererek bu iddianın belirsiz olduğunu ve seçmenin tepki oyu olarak kendisine oy vermiş olabileceğini öne sürdü.

Destekleyeceği adaydan üst düzey bir rol istediğini belirten Oğan, “Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak varken neden bakan olayım” dedi.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nu karşılaştıran Oğan, “Erdoğan’ın çalışma ahlakını beğeniyorum fakat karar almadan önce başkalarına yeteri kadar danışmamasını eleştiriyorum” yorumunu yaparken Kılıçdaroğlu’nun çalışma sisteminden ziyade başkalarının düşüncelerine önem vermesini beğendiğini dile getirdi.

Erdoğan ile görüşüp görüşmediğine dair bir açıklama yapmayan Oğan, “Ben herkesle konuşuyorum” yorumunu yaptı.