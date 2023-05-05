Sinan Oğan: İnşallah ikinci tura biz kalacağız

ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, çeşitli ziyaretler için Nevşehir'e geldi.

DHA'da yer alan habere göre, Zafer Partisi’nin seçim standını ziyaret eden Oğan, burada yaptığı açıklamada, "Çalışmalarımız beklediğimizden de iyi gidiyor. Türkiye’deki bütün anket şirketleri taraflı tarafsız Sinan Oğan’ın oyunun artık yüzde 10’u aştığını kabul ediyor. Bunu herkes kabul ediyor. Biz hedeflediğimiz gibi bu hafta 12-16 bandını rahatlıkla yakalayacağız. Son düzlüğe girdiğimizde 30'u aşıp ikinci tura kalmak istiyoruz” diye konuştu.

Oğan, "Biz bu şekilde devam ettiğimiz takdirde ikinci turu bizim görebileceğimiz yönünde çok ciddi bir veri ve doneye artık ulaşmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.