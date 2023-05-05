Kemal Okuyan'dan The Economist yorumu: RTE'yi de sağlama aldılar...

The Economist dergisi Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamıştı. Dergide "20 yıllık giderek artan otokratik yönetiminin ardından Erdoğan, seçmenler tarafından makamından ayrılma tehlikesiyle karşı karşıya" denilmişti.

Yazının ardından AKP cephesinden açıklamalar arka arkaya geldi. 14 Mayıs seçimlerini kapağına taşıyan Economist'te tepki gösteren AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İç siyasetimizin yönlendirilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Konuyla ilgili TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan da yorum geldi. Okuyan'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Batının popüler yayınlarında RTE eleştirileri yer almaya başladı. Batının Millet İ.’nı sağlama aldığı sır değil. Ancak RTE’yi de sağlama aldılar. Derin analizlerde AKP ile devam etmek istedikleri görülüyor. Bu yayınların iktidara yaradığını bilecek kadar deneyimlidir o merkezler."