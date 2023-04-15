Sinan Oğan ile Muharrem İnce görüştü

Daha önce Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyarete giden Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, bugün Memleket Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'yi ziyaret etti.

İki isim, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak konuşan Sinan Oğan, "Sayın Kılıçdaroğlu'ndan aynı içerikle bir görüşme gerçekleştirmiştik. Bundan sonra seçim güvenliği kendisini ilgilendiriyorsa, endişelendiriyorsa bu konuda bir iş birliğine açıksa Sayın Erdoğan’dan da randevu talep edeceğiz. Randevu verirse aynı içerikle, görüşme talep edip görüşmeye gideceğiz" dedi.

'Ciddi endişelerimiz var'

Sandık güvenliği ile ilgili ciddi endişeleri olduğunu belirten Oğan, "Bu iktidarın elinde bir tek avantajlı durum var o da sandıklarda ve birtakım biraz sonra sıralayacağım başlıklarda iktidarın elinde bir avantaj olması. Birinci endişelendiğimiz konu, 1 milyondan fazla normal istatistiksel dağılımın dışında gözüken bir oy söz konusu, seçmen sayısı söz konusu. Artış hızına baktığımızda, son 5 sene içerisinde 3 buçuk milyon seçmen kayda girmesi gerekirken 4 milyon 800 küsur bin seçmen var" ifadelerini kullandı.

Oğan, şöyle devam etti:

"Bir diğer konu, deprem bölgesinden ciddi endişe duyuyoruz. 3 milyon civarında dışında vatandaşımız o bölgeyi terk etmişken, sadece 450 bini kayıt yaptırabilmiştir. Geriye kalan vatandaşlarımızın nerede oy kullanacağı, nasıl oy kullanacağı muammadır.

Türk vatandaşlığına geçirilen ne kadar Suriyeli, Mozambikli, Iraklı, Pakistanlı, Afganistanlı var bilmiyoruz. Hatta Strateji Merkezi Enstitüsü Başkanı ve Göç Enstitüsü Başkanı olarak bilmediğimi ifade ediyorum."

'İşbirliği yapabiliriz'

Oğan'dan sonra söz alan Muharrem İnce, "Sandık güvenliğiyle ilgili yaklaşık 200 bine yaklaşan bu sandıkla ilgili hep çağrılarımız oldu. Biz yasa gereği Memleket Partisi olarak sandık kuruluna gözlemci veremiyoruz. Çünkü ilk kez seçime giriyoruz. Daha önce seçime girmiş ve ilk 5’e girmiş partiler gözlemci verebiliyor. Bizim böyle bir hakkımız yok. Biz ancak müşahit bulunduruyoruz" dedi.

CHP ve İYİP'e seslenen İnce, "Tekrar sesleniyorum, CHP’ye İYİ Parti’ye tekrar sesleniyorum. Eksik olduğunuz yerler varsa gelin Memleket Partililere sizin adınıza oralarda otursunlar. Hiçbir sakınca görmüyorum. Yeter ki sandıkların güvenliğini sağlayalım. Bu konuda hala zaman vardır. Hala işbirliği yapabiliriz" ifadelerini kullandı.