Sinan Oğan: İkinci turda Erdoğan'ı destekleyeceğiz

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda elenen Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, ikinci tur ile ilgili tutumunu düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı.
Oğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
- Son ana kadar üzerinde uzlaşılan bir Türk milliyetçisi aday formülünü bekledik ve dedik ki böyle bir aday çıkarsa biz çekileceğiz ve bu adayı kayıtsız şartsız destekleyeceğiz. Türk milliyetçilerinin ve Atatürkçülerin adayı olarak bu yarışa girdik.
- Biz dip dalgayı bir ayda değil üç yılda hazırladık. Seçmenlerimizi küçümseyen, bize değil başka adreslere yazmaya çalışanların bizim çalışmalarımızı daha dikkatli izlemeye davet ediyoruz.
- Güç birliği bu başarıyı getirmiştir. Bizim almayı beklediğimiz oy oranı yüzde 9-16 bandındaydı.
- İkinci tura kalan adayların bizim söylemlerimize sarılmasını sağladık. Sığınmacılar konusunda yeterince farkındalık oluşturduk, her iki ittifakın da geri dönüş takvimi oluşturmasına katkıda bulunduk.
- Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğuna oturacak kişinin terör örgütü ile arasına mesafe koyamayan HDP'nin belirlemesine engel olma hedefimize ulaşmış bulunmaktayız.
- Yeni geçilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde parlamento ve cumhurbaşkanının aynı ittifak yönetiminde olması önemlidir.
- Millet İttifakı bizi ikna edememiştir.
- 28 Mayıs seçimleri ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Erdoğan’ı destekleyeceğimizi ilan ediyorum.