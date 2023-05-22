Ata İttifakı bileşeni Adalet Partisi ikinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından konuşan Kılıçdaroğlu "28'inde bütün vatanseverleri sandığa bekliyorum. Gelin, Türkiye'nin kaderini değiştirelim. Güzel bir Türkiye'yi inşa edelim" ifadelerini kullandı.

KIlıçdaroğlu'nun ardından söz alan Vecdet Öz ise partisinin ikinci tur kararını şu sözlerle açıkladı:

"Zafer Patisi ile Ata İttifakı'nı kurmuştuk. Ata İttifakı maçın ilk yarısında görevini yaptı. Atatürk çizgisinde bir hareketti. Bunun mimarı Ümit Özdağ ve ikimizdik. İsim babası da bendim.

Sinan Oğan Bey'i cumhurbaşkanı adayı olarak birlikte teklif ettik, yüzde 5'te kaldı.

Partilerimiz de baraj altı kaldı. Demokrasinin devam etmesi için biz de kararımızı verdik. Kılıçdaroğlu'nun şahsına destek kararı çıktı. Bu karar oy birliği ile çıktı. Biz çalışmasaydık Erdoğan birinci turda Cumhurbaşkanı idi."