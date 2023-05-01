Sinan Oğan: En büyük avantajım tanınmamam

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Habertürk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Diğer adayların konuştukça oylarının düştüğünü söyleyen Oğan, kendi oy oranının yüzde 7-9 bandında olduğunu iddia etti.

Yeni bir dil kullandıklarını ileri süren Sinan Oğan, "O sebeple bizim oylarımız artıyor. Ben ilk başta, 'Sinan Oğan'ın en büyük handikabı tanınmaması' dedim. Ancak bu seçimin sonuna doğru en büyük avantajına dönüşecek. Diğerlerinin en büyük dezavantajı aslında çok tanınmak. Daha çok tanındıkça, daha çok konuştukça batacaklar. Çünkü halk artık yorulmuş onlardan. Dolayısıyla genç seçmen açısından baktığımızda gördük ki insanlar bir değişim istiyor. Ama gerçekten bir değişim istiyor. İnsanlar değişim istiyor. Gençler yeni bir dil arıyor. Oy oranı olarak şu an yüzde 7-9 bandındayız" diye konuştu.

'İkinci turda toplumun eğilimini değerlendireceğiz'

Seçimlerin ikinci tura kalması durumunda alacakları kararı açıklayan Oğan, şöyle devam etti:

"Biz eğer bugün buradaysak işi buraya getiren sebepler ve destek veren kuvvetler, güçler var. Bu güçler, Türk milliyetçiliği hareketinin temel ve taban güçleridir. Bu nedenle beraber karar vereceğiz. Ona göre kararımızı açıklayacağız. Vereceğimiz kararı memleketimiz, millet için hayırlı olacağını düşünüyoruz. Vatandaşlarımız bize güvensinler. Biz vatandaşlarımızın güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmadık. Seçimler zaten ikinci tura kalacak. Toplumun eğilimini değerlendirip karar vereceğiz. Vatandaşımızı HÜDA PAR ve HDP arasında sıkıştırmayacağız."