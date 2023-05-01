Son anket: Kılıçdaroğlu seçimi ilk turda kazanmaya yakın; Oğan, İnce'yi geçti

PİAR Araştırma, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi için yaptığı son anket çalışmasını yayınladı.

Araştırmanın 15-18 Nisan tarihleri arasında 'Türkiye genelini temsil eden 40 ilde', 5 bin 400 katılımcı ile yüz yüze mülakat ve CATI (bilgisayar destekli telefon görüşmesi) yöntemi ile yapıldığı duyuruldu.

Araştırmanın güvenilirlik düzeyinin yüzde 95, güven aralığının 1,33 olarak belirlendiği ifade edildi.

Anket sonuçlarına göre kararsızlar dağıtıldığında adayların aldığı oy oranları şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 47,1

Muharrem İnce: Yüzde 1,2

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49,4

Sinan Oğan: Yüzde 2,3