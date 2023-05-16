Sinan Oğan, AKP'li vekilin yazısını retweet etti: 'Seçimin tek galibi Türk Milliyetçiliğidir'

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminde Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre AKP'den milletvekili seçilen Tuğrul Türkeş'in Twitter üzerinden yaptığı paylaşımını retweet etti.

Türkeş, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne dair değerlendirmede bulunduğu "Parlatılan 'Niş'ler, 'Miş' Gibi Yapmak ve Bir Seçimin Ardından 'Türk Milliyetçiliği" başlıklı yazısını Twitter'da paylaştı.

Resmi olmayan verilere göre cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda yüzde 5,17 oy alan ve seçimin ikinci turuna ilişkin kararını önümüzdeki günlerde açıklayacağını belirten Sinan Oğan, Türkeş'in söz konusu yazısına yer verdiği paylaşımını retweet etti.

'Seçimin tek ve gerçek galibi Türk milliyetçiliğidir'

Türkeş'in yazısından öne çıkanlar şöyle:

"Her iki başka görüşe sahip İttifak Grubu; önem veriyor 'muş' gibi yaptıkları Milliyetçiliğe gerektiği önemi vermemeleri ve Türk Milliyetçiliğinin konjonktürel gücünü göz ardı etmeleri sebebiyle sandık sonuçlarına itirazları ve bulunabilen buçuklu oylarla siyasi konumlarını geliştirmeye çalışıyorlar. 'Niş' gruplara verilen tavizler, küstürülen büyük seçmen kitleleri ve bu esnada yapılan fahiş hatalar hala anlaşılamamış görünmekte.

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın aldığı oylar veriliş gerekçeleri ve verenler açısından dikkat çekicidir. Keza; Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti’ye giden oylar da yapılan bütün hatalara ve dikkat eksikliklerine rağmen buralarda toplanmıştır. Netice olarak bu seçimin tek ve gerçek galibi Türk Milliyetçiliğidir.

Bu resmetmeye çalıştığımız yapılar derlenip toparlanabilirlerse ki, bu örneğin bir 'Lig' çatısı altında olabilir, bundan sonraki seçimlerde birinci parti ve seçimin galibi Türk Milliyetçiliğine değer veren, önemseyen ve onun temiz kadrolarına imkan sağlayan yapı olacaktır. Velhasıl bir sonraki seçimin galibi Türk Milliyetçiliğidir."