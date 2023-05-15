Ata İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayından Kılıçdaroğlu'na seçimden çekilme çağrısı

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Sevda Özbek, 28 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna kalan iki adaydan birisi olan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na seçimden çekilme çağrısı yaptı.

Özbek, "Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2. turdaki sorumluluğu Sn. Sinan Oğan'a devretmesi ülkemiz adına en hayırlı olanı olacaktır" dedi.

Özbek'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Sn. Kemal Kılıçdaroğlu,bulunduğu konum itibari ile elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı ancak milletin iradesi daha güçlü bir aday istiyor.

Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2. turdaki sorumluluğu Sn. Sinan Oğan'a devretmesi ülkemiz adına en hayırlı olanı olacaktır."