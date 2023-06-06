Sinan Oğan 2028 yılında da cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı

14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan ve 28 Mayıs'taki ikinci tur seçiminde ise Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan, 2028 yılında gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde aday olacağını açıkladı.

Seçimin ikinci turunda Erdoğan'ı desteklemesinin nedenine ilişkin de konuşan Oğan, "Ben 2028 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayıysam sağ seçmenin yüzde 65-70'i bu tarafta. Ben HDP tabanından mı oy alacağım, yoksa CHP'nin rijit sol tabanından mı oy alacağım? Ben niye o tarafa oynayayım ki" dedi.

Haber Global'de yayımlanan "Buket Aydın ile Yüz Yüze" isimli programın konuğu olan Oğan'In açıklasında öne çıkanlar şöyle:

'Ben destek versem Kılıçdaroğlu kazanabilirdi'

"Bize niye kızıyor insanlar? Ben CHP ile yol yürümek zorunda mıyım? Sahada çalışsaydınız, hiç olmazsa Meclis çoğunluğunu kazanaydınız. Ankara Çankaya'ya birtakım şaibeli isimleri aday yapmışsınız. Sonra da diyorsunuz ki Sinan Oğan bize destek ver. Yürümez ki bu sistem. Bu sistem işlemezdi, Türkiye büyük bir krize giderdi. Ben sorumluluk sahibi devlet adamıyım, Türkiye'yi böyle bir maceraya sürükleyemezdim. Ben destek versem Kılıçdaroğlu kazanabilirdi ama bu belli olmazdı. Siz tek başınıza girin, belki o zaman anca kazanırsınız. Benim eşime, çocuklarıma tehdit ve hakaret mailleri geldi. Bu linç kültürüyle hiçbir yere gidemezler. Önce kendilerine çeki düzen versinler.

'Bize saldıran kitlenin normalde bize teşekkür etmemiz lazım'

Gazeteci tarafsız olmalıdır, Türk basınının trol kafasından kurtulması lazım. Yıllardır girdiği her seçimi kaybeden bir kitle var, sinirli, moralsiz. Muharrem İnce'nin çekilmesinden sonra bir güruh bana saldırıp benim de çekilmemi sağlamaya çalıştı. Beni bir açıklama yaptım, 'Benim oyuma ihtiyaç duyacaksınız, bu kadar saldırmayın, yarın lazım olur' dedim. Kim kalesine gol atmış oldu?

Seçimlerin ikinci tura kalacağını bir tek biz öngördük. Yüzde 11-12 civarında bir oy bekliyorduk. Biz sandıkların hepsine sahip olamadık, öyle bir organizasyonumuz yoktu, sandıkta ne oldu bilmiyoruz. Bize saldıran kitlenin normalde bize teşekkür etmemiz lazım. Biz olmasaydık seçimler ilk turda bitecekti. İkinci şansı biz çıkardık. Bizim sayemizde sayın Kılıçdaroğlu ikinci bir şansı yakaladı ve kullanamadı. Sevgili muhalif kitle, siz hıncınızı benden çıkarmayın, ben demokratik tercihimi kullandım. Biz gerçek anlamda istişarede bulunduk, Cumhur İttifakı'nı destekleyelim diyenler çoğunluktaydı, Millet İttifakı diyenler de vardı. Tarafsız kalalım diyenler oldu, ben buna çok sıcak bakmadım.

'Özdağ'ın Cumhur İttifakı'ndan İçişleri Bakanlığı talebi oldu'

Sayın Ümit Özdağ ile son dakikaya kadar tüm bu süreçleri konuştuk. Ümit Özdağ'a sürpriz değil, ben Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğimi söyledim.

Özdağ da AK Parti ile görüşmek istedi, görüşmede kendisinin içişleri bakanlığı talebi oldu, karşılanmadığı için sayın Özdağ destek vermedi. Bana en son tarafsız kalacağını söylemişti. Biz ikinci turda tarafsız kalacağız demedik.

'2028 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayıyım'

Kimseye sır değil. Benim bunu saklama gibi bir niyetim yok. Ben siyaset yapan, siyasette iddialı olan birisiyim 2028 seçimlerinde, şimdiden ilan ediyorum cumhurbaşkanı adayıyım. Ben 2028 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayıysam sağ seçmenin yüzde 65-70'i bu tarafta. Ben HDP tabanından mı oy alacağım, yoksa CHP'nin rijit sol tabanından mı oy alacağım? Ben niye o tarafa oynayayım ki? Benim seçmen tabanım burada, açık söyleyeyim. AKP seçmeni de benim seçimlerdeki hedefim, MHP seçmeni de hedefim, İyi Parti de hedefim, CHP'nin milliyetçi kanadı da hedefim

Bizi bugün eleştirenler yarın 'haklısın' diyecektir. Ben MHP'den ihraç edildikten sonra hiçbir partiye gitmedim. O zaman AK Parti'den de CHP'den de teklif aldım. Her defasında eleştirildim. 'O partiye gideyim, bu partiye gideyim' tarzında bir siyaset ve yaşam tarzım yok. Şimdi niye o zaman Cumhur İttifakı'nı destekledin diyecekler. Tarafsız kalmak bir seçenek değil. Böyle bir ortamda ben gelecek planlaması yapıyorum, niye tarafsız kalayım ki?"